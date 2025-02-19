Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Έμφραγμα» στους δρόμους του λεκανοπεδίου - Πού υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα

Ποιους δρόμους να αποφύγετε

μποτιλιάρισμα

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Τα σημαντικότερα παρατηρούνται: 

  • στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου
  • στη Λεωφόρο Σχιστού με 2 χλμ μποτιλιάρισμα
  • στην Περιφερειακή Αιγάλεω προς Σκαραμαγκά με 2,5 χλμ αναμονή
  • στην άνοδο της Κηφισού τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νεά Χαλκηδόνα
  • στην κάθοδο της Κηφισού από Λυκόβρυση προς Λένορμαν
  • στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη
  • στον ανοδικό άξονας Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου
  • στην Κατεχάκη από Ηλιούπουλη προς Καρέα
  • στην Παραλιακή προς Πειραιά ανά τμήματα
  • στο Λιμάνι του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Γούναρη
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κίνηση Κίνηση στους δρόμους Κηφισός Κηφισίας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark