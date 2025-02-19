Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου.
Τα σημαντικότερα παρατηρούνται:
- στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου
- στη Λεωφόρο Σχιστού με 2 χλμ μποτιλιάρισμα
- στην Περιφερειακή Αιγάλεω προς Σκαραμαγκά με 2,5 χλμ αναμονή
- στην άνοδο της Κηφισού τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νεά Χαλκηδόνα
- στην κάθοδο της Κηφισού από Λυκόβρυση προς Λένορμαν
- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη
- στον ανοδικό άξονας Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου
- στην Κατεχάκη από Ηλιούπουλη προς Καρέα
- στην Παραλιακή προς Πειραιά ανά τμήματα
- στο Λιμάνι του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Γούναρη
Πηγή: skai.gr
