Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Τα σημαντικότερα παρατηρούνται:

στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου

στη Λεωφόρο Σχιστού με 2 χλμ μποτιλιάρισμα

στην Περιφερειακή Αιγάλεω προς Σκαραμαγκά με 2,5 χλμ αναμονή

στην άνοδο της Κηφισού τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νεά Χαλκηδόνα

στην κάθοδο της Κηφισού από Λυκόβρυση προς Λένορμαν

στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη

στον ανοδικό άξονας Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου

στην Κατεχάκη από Ηλιούπουλη προς Καρέα

στην Παραλιακή προς Πειραιά ανά τμήματα

στο Λιμάνι του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Γούναρη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.