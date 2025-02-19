Σήμερα, Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 39χρονο Βασίλη Καλογήρου που βρέθηκε νεκρός μετά από 50 ημέρες που αγνοείτο, σε δύσβατη περιοχή στον Τύρναβο.
Η εξόδιος ακολουθία του τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου Λάρισας, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:30 π.μ.
Επιθυμία της οικογενείας είναι αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα για τα συσσίτια της Μητροπόλεως «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ» στο κυτίο στην είσοδο του Ναού.
Την ημερομηνία της αναγγελίας της κηδείας ανακοίνωσε η μητέρα του, Σοφία Καλογήρου.
Η ανάρτησή της στο Facebook συνοδεύεται από έναν στίχο από τους Ψαλμούς του Δαβίδ, που αναφέρει: «Επληθύνθη επ' εμέ αδικία ΥΠΕΡΗΦΑΝΩΝ, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τας εντολάς Σου».
