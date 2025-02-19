Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε πολίτη που πέταξε καναπέ στην Τσιμισκή

Δεν είχε ενημερώσει το δήμο πως θα άφηνε τον καναπέ δίπλα στον κάδο σκουπιδιών - Πρόστιμο σε ακόμη ένα άτομο για ανάλογο περιστατικό 

Καναπές

Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλείται να βάλει ένας πολίτης από τη Θεσσαλονίκη που πέταξε καναπέ στην Τσιμισκή, καθώς οι δημοτικές Αρχές της πόλης του επέβαλαν πρόστιμο 1.500 ευρώ. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πολίτης δεν ενημέρωσε πως θα αφήσει το έπιπλο δίπλα στο κάδο σκουπιδιών και έτσι εντοπίστηκε από επόπτη καθαριότητας και τού επιβλήθηκε το βαρύ πρόστιμο. 

Μάλιστα, δεν πρόκειται για το μοναδικό συμβάν στη Θεσσαλονίκη, αφού οι δημοτικές Αρχές επέβαλαν πρόστιμο σε ακόμη ένα άτομο, το οποίο τον εντόπισαν από βιντεοληπτικό υλικό.

