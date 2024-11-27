Λογαριασμός
Πορεία εργαζομένων των ΟΤΑ στο κέντρο της Αθήνας - Αυξημένη η κυκλοφορία σε Σταδίου και Β. Σοφίας

Αυξημένη επίσης είναι η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από Αγίους Αναργύρους προς ΚΤΕΛ, και στα δυο ρεύματα της Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία

πορεία Αθήνα

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Πειραιώς-Σταδίου και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή λόγω συγκέντρωσης και πορείας εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Αυξημένη επίσης είναι η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από Αγίους Αναργύρους προς ΚΤΕΛ, και στα δυο ρεύματα της Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία.

