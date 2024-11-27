Νέο περιστατικό ασφαλείας στην Πιερία: Intercity βρέθηκε στην ίδια γραμμή με συρμό Προαστιακού

Νέο περιστατικό ασφαλείας φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο σιδηροδρομικό δίκτυο στον σταθμό του Κορινού στην Πιερία με δύο τρένα που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τρένο του προαστιακού ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης μέσα στον σταθμό, ενώ στην ίδια γραμμή ακολουθούσε η αμαξοστοιχία Intercity 57 με δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα.

Σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρονται, ο φωτεινός σηματοδότης άναψε πράσινο, αντί για κόκκινο, με το Intercity να σταματά μόλις 1,5 χιλιόμετρο πριν από το σημείο που είχε σταματήσει το προπορευόμενο τρένο, χάρη στους μηχανοδηγούς, που επικοινώνησαν μεταξύ τους με τα κινητά τους.

Σε ανακοίνωση του ο ΟΣΕ δηλώνει ότι εξετάζει όλες τις σχετικές αναφορές για τη διερεύνηση του περιστατικού, επισημαίνοντας ωστόσο ότι στο τμήμα αυτό του δικτύου λειτουργεί σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση από τον Αύγουστο του 2023.

Η ανακοίνωση του ΟΣΕ



«Σχετικά με δημοσίευμα που αναφέρεται σε παρ’ ολίγον σύγκρουση τρένων στην Πιερία, τόσο ο ΟΣΕ όσο και η ΕΡΓΟΣΕ με την κατασκευάστρια εταιρεία του συστήματος σηματοδότησης, εξετάζουν πολύ προσεκτικά όλες τις σχετικές αναφορές με σκοπό την πλήρη διερεύνηση του σχετικού περιστατικού.



Τονίζεται ότι στο τμήμα αυτό του σιδηροδρομικού δικτύου λειτουργεί σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση από τον Αύγουστο του 2023. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει λάβει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ασφαλείας όπως απαιτούνται από την σχετική νομοθεσία, ενώ διαθέτει και το ανάλογο πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας που εκδόθηκε από την ΡΑΣ.



Με δεδομένη την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων που εγγυάται διεθνώς η λειτουργία συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, ο ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ και η κατασκευάστρια εταιρεία άμεσα κάνουν όλους τους απαιτούμενους τεχνικούς ελέγχους όπως επιβάλλουν τα τεχνικά εγχειρίδια των συστημάτων αυτών με σκοπό την εξακρίβωση των ακριβών αιτίων που αναφέρονται στο ανωτέρω περιστατικό».



