Την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο άφησε ο 13χρονος από το Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το tempo24, το παιδί ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο παρουσιάζοντας αιμοδυναμική αστάθεια και αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr στο νοσοκομείο Αγρινίου διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου.

Δυστυχώς πρωινές ώρες της Τετάρτης (27/11) άφησε την τελευταία του πνοή.

Διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Πηγή: skai.gr

