Μίμης Δομάζος: Διασωληνωμένος, χωρίς επαφή με το περιβάλλον 

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει για τρίτο 24ωρο ο Μίμης Δομάζος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός«, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη την Τετάρτη.

Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίσουν την κατάστασή του κρίσιμη ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο «Στρατηγός» δεν έχει επαφή με το περιβάλλον.

«Ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μίμης Δομάζος υποβλήθηκε σε πλήρη έλεγχο μετά την ανάνηψη και κατόπιν σε αγγειοπλαστική στεφανιαίων με παράλληλη τοποθέτηση συσκευής υποβοήθησης αριστερής κοιλίας. Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη και βρίσκεται σε στενή παρακολούθηση από τους θεράποντες ιατρούς του» αναφέρει η τελευταία ιατρική ενημέρωση.

Στην επίσημη σελίδα του Μίμη Δομάζου στο Facebook, εχθές αναρτήθηκε το εξής μήνυμα, εκ μέρους του «Στρατηγού» : Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Την αγάπη μου σε όλους !!!»

Με ανάρτησή της στο Facebook, μία από τις τρεις κόρες του «Στρατηγού», η Ευαγγελία, απηύθυνε έκκληση για αίμα, ζητώντας από όσους μπορούν να προσφέρουν να το κάνουν στον «Ερυθρό Σταυρό» στο όνομα του Μίμη Δομάζου.

Η ανάρτησή της ανέφερε: «Θα παρακαλέσω όποιος μπορεί να δώσει αίμα στον Ερυθρό Σταυρό στο όνομα Μίμης Δομάζος. Ευχαριστούμε πολύ. Η οικογένεια του».

