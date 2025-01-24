Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Ιανουαρίου

Σήμερα, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ζωσιμά, της Οσίας Ξένης, του Οσίου Φίλωνος και του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου.
Σήμερα, γιορτάζουν οι:
- Ζωσιμάς, Ζωσιμίνα
- Ξένη, Ξένια, Ξένος, Ξένιος
- Φίλωνας, Φίλων
- Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:35 - Δύση ήλιου: 17:39 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 4 λεπτά
Σελήνη 24.5 ημερών
Πηγή: skai.gr
- Θεσσαλονίκη: Βγήκαν τα τρακτέρ σε περιοχές του Κιλκίς και της Πέλλας
- Αστυνομική επιχείρηση για παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων: Συνελήφθησαν γιατρός, λογιστής και φαρμακοποιοί
- Ίδρυμα Μποδοσάκη: Χρηματοδότηση 29 έργων πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών σε Ελλάδα και Κύπρο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.