Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Ιανουαρίου

Σήμερα, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ζωσιμά, της Οσίας Ξένης, του Οσίου Φίλωνος και του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου.

Σήμερα, γιορτάζουν οι:

Ζωσιμάς, Ζωσιμίνα

Ξένη, Ξένια, Ξένος, Ξένιος

Φίλωνας, Φίλων

Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:35 - Δύση ήλιου: 17:39 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 4 λεπτά

Σελήνη 24.5 ημερών



