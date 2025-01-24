Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Ιανουαρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ηλίου έχουμε στις 07:35 και δύση ήλιου στις 17:39

Εορτολόγιο

Σήμερα, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ζωσιμά, της Οσίας Ξένης, του Οσίου Φίλωνος και του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου.

Σήμερα, γιορτάζουν οι: 

  • Ζωσιμάς, Ζωσιμίνα
  • Ξένη, Ξένια, Ξένος, Ξένιος
  • Φίλωνας, Φίλων
  • Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:35 - Δύση ήλιου: 17:39 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 4 λεπτά

Σελήνη 24.5 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark