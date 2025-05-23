Λογαριασμός
Μποτιλιάρισμα σε Κηφισίας, Κηφισό και Αττική Οδό - Ποιοι άλλοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

Ταλαιπωρία υφίστανται οι οδηγοί και στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Β. Αμαλίας, στη Β. Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, καθώς και στη Σταδίου

κίνηση

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις από το αναμενόμενο συναντούν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς το Μαρούσι, καθώς και στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά.

Ταλαιπωρία υφίστανται οι οδηγοί και στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Β. Αμαλίας, στη Β. Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στα δυο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα από το ύψος της Ανθούσας προς τον κόμβο Κηφισίας.

