Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στη Μονή Εσφιγμένου, στις Καρυές του Αγίου Όρους, όταν σχισματικός ρασοφόρος βγήκε από το υπό κατάληψη κτίριο της Μονής και επιτέθηκε σε 20χρονο δόκιμο μοναχό, τραυματίζοντάς τον.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, γύρω στις 8 παρά τέταρτο χθες το βράδυ, ο 20χρονος δόκιμος μοναχός δέχτηκε επίθεση από άγνωστο ρασοφόρο στο Αντιπροσωπείο της Μονής, ο οποίος τον χτύπησε στο πρόσωπο με γροθιές και στον ώμο με ξύλο.

Όπως αναφέρει το ekklisiaonline.gr, η επίθεση συνέβη ενώ τρία μέλη της αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου καθάριζαν από τα χόρτα ένα παρτέρι που βρίσκεται κοντά στο υπό κατάληψη τμήμα του Aντιπροσωπείου της Μονής, καλλωπίζοντας τον χώρο για την επικείμενη πανήγυρη της εορτής της Αναλήψεως.

«Τα επιτιθέμενα άτομα βγήκαν από το υπό κατάληψη κτήριο της Μονής μας και ενώ φορούσαν ράσα, δεν ανήκουν στο Άγιο Όρος και στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο ένας από αυτούς τραυμάτισε ένα από τα μέλη της αδελφότητας της Μονής Εσφιγμένου, χτυπώντας τον με κάποιο αντικείμενο στο κεφάλι και με γροθιές. Επίσης, προπηλάκισε βρίζοντας και απειλώντας άλλους δύο πατέρες, ενώ τους έριξε βρώμικα νερά» τονίζεται σε ανακοίνωση της Μονής, η οποία καταγγέλλει «απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Επίσης, η Μονή κάνει λόγο για «ανύπαρκτη» τήρηση της ασφάλειας και της νομιμότητος του Αγίου Όρους, που είναι στην «αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτείας».

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Όρους και η κατάσταση της υγείας του δε φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

Ο δράστης αναζητείται ενώ η ηαστυνομία διενεργεί προανάκριση.

Το «Εσφιγμενίτικο» ζήτημα με τους παλαιοημερολογίτες καταληψίες μοναχούς και τις «ιερές μολότοφ» ταλαιπωρεί το Άγιον Όρος περισσότερο από 20 χρόνια.

Από το 2002, όταν η παλιά αδελφότητα κηρύχτηκε «παράνομη», έως και σήμερα, οι περίπου 120 παλαιοημερολογίτες γέροντες της Μονής χαρακτηρίζονται «καταληψίες»

Μάλιστα, τον Ιούλιο του 2024, οι μοναχοί είχαν ταμπουρωθεί μέσα στη Μονή καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι επέκειτο έφοδος της ΕΛΑΣ.

