Με στόχο τον περιορισμό ακόμα και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, την ψηφιακή μετάβαση της Δημόσιας Διοίκησης και την αναβάθμιση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων, τίθεται σε εφαρμογή η τρίτη δυνατότητα παροχής συγκατάθεσης (consent) μέσω του gov.gr και του Gov.gr Wallet.

Από σήμερα, στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα, οι πολίτες μπορούν να δίνουν τη συγκατάθεσή τους (consent) για την άντληση και τη διάθεση των απαραίτητων δεδομένων τους και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, απλουστεύοντας περαιτέρω τη διαδικασία σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου οχήματος.

Επισημαίνεται ότι για την ίδια διαδικασία μέσω ασφαλιστικών εταιριών παρέχεται η δυνατότητα consent από τον Ιούλιο του 2024. Ήδη δύο (2) ασφαλιστικές εταιρίες αξιοποιούν τη δυνατότητα, με τη διαδικασία συγκατάθεσης να έχει ολοκληρωθεί 26.227 φορές.

Το consent δεν είναι ξεχωριστή εφαρμογή, αλλά υπηρεσία που διατίθεται μέσω του gov.gr και του Gov.gr Wallet, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας μια σειρά από διαδικασίες και απαλλάσσοντας τους πολίτες από τη συγκέντρωση και την προσκόμιση ψηφιακών ή έγχαρτων εγγράφων.

Tα στοιχεία που απαιτούνται αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας, από τα συστήματα του Δημοσίου.

Πιο συγκεκριμένα, για την παροχή των απαραίτητων δεδομένων στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ώστε να συνάψουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων, ακολουθούνται τα εξής βήματα:

- Οι πολίτες επικοινωνούν με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής τους για τη σύναψη συμβολαίου ασφάλισης οχήματος.

- Στη συνέχεια, αφού ο διαμεσολαβητής καταγράψει την πρόθεση του πολίτη να χρησιμοποιήσει τη νέα ψηφιακή υπηρεσία, ζητά βασικά στοιχεία: ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

- Ύστερα, οι πολίτες λαμβάνουν ειδοποίηση (push notification) στο Gov.gr Wallet στο κινητό τους, με την οποία ενημερώνονται ότι ζητείται η διάθεση συγκεκριμένων στοιχείων: άδεια οχήματος, άδεια οδήγησης και στοιχεία κατόχου. Εναλλακτικά, λαμβάνουν σύνδεσμο, ώστε να εισέλθουν στην υπηρεσία στο gov.gr.

- Αν επιθυμούν να συνεχίσουν, παρέχουν αρχικά συγκατάθεση για την «άντληση και προβολή» των στοιχείων, τα ελέγχουν και στη συνέχεια εγκρίνουν ή απορρίπτουν τη διαβίβασή τους στο πληροφοριακό σύστημα του διαμεσολαβητή.

Οι πολίτες παρέχουν συγκατάθεση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, τόσο για την άντληση των στοιχείων τους, όσο και για τη διαβίβασή τους στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή με τον οποίο επιθυμούν να συνεργαστούν. Τα στοιχεία αφορούν είτε τον ιδιοκτήτη, όπως ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, άδεια οδήγησης, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία έκδοσης και ισχύος άδειας, είτε το όχημα, όπως για παράδειγμα πινακίδα, ιδιοκτησία, στοιχεία κατόχων, πλήρη διεύθυνση, αριθμό πλαισίου, τύπο, χρήση, κατασκευαστή, κυβισμό, εμπορική ονομασία, χρώμα, καύσιμο, ημερομηνίες πρώτων αδειών κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολίτες μπορούν ήδη να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την ψηφιακή άντληση και διάθεση των δεδομένων τους για: α) τη σύναψη συμβολαίου και αλλαγή παρόχου ενέργειας, β) τη σύναψη νέου συμβολαίου ή την αλλαγή παρόχου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου και συνδρομητικής τηλεόρασης. Σε επόμενο στάδιο, η υπηρεσία consent θα επεκταθεί και σε άλλες συναλλαγές των πολιτών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μεταξύ των οποίων η μίσθωση αυτοκινήτων.

Η υπηρεσία υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

