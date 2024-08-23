Οι συνδρομητές της Nova από την Παρασκευή 23 Αυγούστου θα έχουν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των Novasports και Cosmote Sport – όλα στην πλατφόρμα EON της Nova!

Έτσι από αυτή την εβδομάδα οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πανδαισία απίστευτου αθλητικού θεάματος με όλους τους αγώνες της Stoiximan Super League (μέσω των Novasports και Cosmote Sport), Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A και συναρπαστικές αναμετρήσεις από τα πρωταθλήματα Eredivisie, Jupiler Pro League, Liga Portugal Betclic, William Hill Scottish Premiership, 2.Bundesliga, LaLiga2 κ.α.

Η Stoiximan Super League, συνεχίζει με τη 2η αγωνιστική, με τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ μετά τη νικηφόρο πρεμιέρα κόντρα στον Πανσερραϊκό, να υποδέχεται για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική την Τούμπα τον αντίπαλο του, αυτή την φορά τον Παναιτωλικό (25/8, 20:30) και να επιδιώκει το 2Χ2.

Στις Σέρρες ο Πανσερραϊκός θα υποδεχθεί τον Άρη (24/8, 20:00) με τις δύο ομάδες να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ στην Τρίπολη ο Asteras AKTOR με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το «διπλό» στο ΟΑΚΑ θα υποδεχθεί τον Βόλο (25/8, 19:00). Οι παραπάνω αγώνες θα καλυφθούν από τα κανάλια Novasports. Παράλληλα μέσω των καναλιών Cosmote Sport οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν τους αγώνες ΟΦΗ-Ατρόμητος (24/8, 19:30), ΑΕΚ-ΠΑΣ Λαμία (24/8, 21:30), Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (25/8, 21:30) και Ολυμπιακός – Athens Kallithea FC (26/8, 20:30).

Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Χριστίνα Κομίνη.

Η Premier League το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, ξεκίνησε εντυπωσιακά και στη 2η αγωνιστική η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Ίπσουιτς (24/8, 17:00), ενώ ξεχωρίζουν και οι αγώνες Άστον Βίλα – Άρσεναλ (24/8, 19:30) και Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ (25/8, 18:30), Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (24/8, 14:30). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη.

Η ισπανική LaLiga υπόσχεται μοναδικό θέαμα με την πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης του Κιλιάν Εμπαπέ και των άλλων αστέρων, μετά το «Χ» στην πρεμιέρα κόντρα στη Μαγιόρκα να υποδέχεται τη Βαγιαδολίδ (25/8, 18:00) και την Μπαρτσελόνα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του Γιαμάλ και των άλλων αστεριών μετά τη νίκη – ανατροπή στη Βαλένθια στην πρεμιέρα να αντιμετωπίζει στη Βαρκελώνη την Αθλέτικ Μπιλμπάο (24/8, 20:00). Η Ατλέτικο Μαδρίτης την Κυριακή το βράδυ (25/8, 22:30) υποδέχεται τη Χιρόνα.

Η συναρπαστική γερμανική Bundesliga με τους περισσότερους από 300 αγώνες LIVE κάνει σέντρα για τη φετινή σεζόν με την πρωταθλήτρια Μπάγερ Λεβερκούζεν να ανοίγει την αυλαία εκτός έδρας κόντρα στην Γκλάντμπαχ την Παρασκευή 23/8 (21:30). Πριν την έναρξη του αγώνα θα προηγηθεί Pre Game Show με τον Νίκο Τζουάννη στο Novasports Prime. Παράλληλα στην πρεμιέρα θα αναμετρηθούν Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρακνφούρτης (24/8, 19:30) και Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν (25/8, 18:30).

Στη Serie A και στα κανάλια Cosmote Sport δεσπόζουν οι αγώνες Ίντερ – Λέτσε (24/8, 21:45), Πάρμα – Μίλαν (24/8, 19:30), Ελλάς Βερόνα – Γιουβέντους (26/8, 21:45). Tην ίδια στιγμή οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν πλούσια αγωνιστική δράση σε Eredivisie, Jupiler Pro League, 2.Bundesliga, LaLiga2.

Οι φίλοι του μπάσκετ θα απολαύσουν LIVE το Σάββατο 24/8 στο Cosmote Sport 4 (21:00), τo αποχαιρετιστήριο παιχνίδι “I Feel Slovenia Night of the Dragon” προς τιμήν ενός από τους μεγαλύτερους αθλητές της Σλοβενίας, του αστέρα με τη 15ετη θητεία στο NBA, Goran Dragic, με τη συμμετοχή μεγάλων άσσων του αθλήματος.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη «Stožice Arena» στη Λιουμπλιάνα. Μεταξύ άλλων θα δώσουν το «παρών» ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του κόσμου, ο Luka Dončić, ο MVP της κανονικής περιόδου του NBA, Nikola Jokić, οι πρώην MVP του NBA, Steve Nash και Dirk Nowitzki, ο Μαυροβούνιος Nikola Vučević (Chicago Bulls), ο Σέρβος άσος Bogdan Bogdanović (Atlanta Hawks), οι επιβλητικοί Boban Marjanović (Houston Rockets), Luis Scola και Rašo Nesterović, ο κορυφαίος παίκτης και πλέον προπονητής Aleksandar Đorđević, και διάσημοι προπονητές όπως οι Igor Kokoškov, Alvin Gentry, Kevin McHale, Jure Zdovc, Aleksandar Đikić κ.α.

Όλα τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στο πρόγραμμα Botrstvo v športu, το οποίο διαχειρίζεται η Zveza Anite Ogulin στο ZPM και η Ολυμπιακή Επιτροπή της Σλοβενίας, και το Ίδρυμα Goran Dragić.

Για τους λάτρεις του τένις σπουδαίες αναμετρήσεις αναμένονται στα κορτ του WTA 1000 Cincinnati Open ενώ οι φίλοι των μαχητικών σπορ θα δουν αγώνες μαχητικών τεχνών ONE Friday Fights #75.

Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports

Παρασκευή 23 Αυγούστου

00:30-09:00 WTA 500 Abierto GNP Seguros – A’/B’/Γ’/Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα και του Θάνου Σολούκου

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #76 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 Bundesliga2 – 3η αγωνιστική: Ανόβερο-Αμβούργο Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:00 LaLiga – 2η αγωνιστική: Θέλτα-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

20:00 LaLiga 2 – 2η αγωνιστική: Σανταντέρ-Εϊμπάρ Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

21:00 Pre Game Show Bundesliga Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:30 Bundesliga – 1η αγωνιστική: Γκλάντμπαχ-Μπάγερ Λεβερκούζεν Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:30 LaLiga: Σεβίλλη-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Σάββατο 24 Αυγούστου

00:30-04:30 WTA 250 Tennis in the Land – A’/B’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

02:00 WTA 500 Abierto GNP Seguros – A’/ΒΗμιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη

14:30 Premier League – 2η αγωνιστική: Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

16:00 Matchday Live, Α’μέρος Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη Novasports3 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

16:30 Bundesliga: Λειψία-Μπόχουμ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Bundesliga: Μάιντς-Ουνιόν Βερολίνου Novasportsextra2 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

16:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ-Χολστάιν Κίελ Novasportsextra4 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

17:00 Premier League: Τότεναμ-Έβερτον Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:00 Premier League: Σαουθάμπτον-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

17:00 Premier League: Φούλαμ-Λέστερ Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

17:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Ίπσουϊτς Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

18:00 LaLiga: Οσασούνα-Μαγιόρκα Novasportsextra3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:00 Matchday Live, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:15 Jupiler Pro League – 5η αγωνιστική: Βέστερλο-Λέουβεν Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

19:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:30 Premier League: Άστον Βίλα-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

20:00 Stoiximan Super League – 2η αγωνιστική: Πανσερραϊκός-Άρης Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα

20:00 LaLiga: Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:00 Eredivisie – 3η αγωνιστική: Αλμέρε Σίτι-Άιντχοφεν Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:30 Bundesliga2: Κολωνία-Μπραουνσβάιγκ Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 WTA 250 Tennis in the Land – Tελικός Novasports Start σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

22:15 Η ‘Ωρα των πρωταθλητών Novasports Prime με τους Γιαννίκο Δούσκα και Χριστίνα Κομίνη

22:30 LaLiga: Εσπανιόλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:30 LaLiga: Χετάφε-Βαγεκάνο Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Κυριακή 25 Αυγούστου

05:00 WTA 500 Abierto GNP Seguros – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

13:15 Eredivisie: Γκρόνιγκεν-Άλκμααρ Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

14:30 Bundesliga2: Μαγδεμβούργο-Σάλκε Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

14:30 Jupiler Pro League: Ντέντερ-Κλαμπ Μπριζ Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

15:30 Eredivisie: Σπάρτα Ρότερνταμ-Φέγενορντ Novasports1 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου

16:00 Premier League: Γουλβς-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:00 Premier League: Μπόρνμουθ-Νιουκάστλ Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:00 Jupiler Pro League: Σιντ Τρούιντεν-Ουνιόν Σ. Ζιλουάζ Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

18:00 LaLiga: Ρεάλ Μαδρίτης-Βαγιαδολίδ Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

18:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Χάιντενχαϊμ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:30 Premier League: Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:00 Stoiximan Super League: Αsteras AKTOR-Βόλος Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

19:30 Η ‘Ωρα των πρωταθλητών, A’ μέρος Novasports Prime με τους Γιαννίκο Δούσκα και Λίλα Κουντουριώτη

20:00 LaLiga: Λεγανές-Λας Πάλμας Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

20:15 LaLiga: Αλαβές-Μπέτις Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:30 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα

22:30 LaLiga: Ατλέτικο Μαδρίτης-Χιρόνα Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:45 Η ‘Ωρα των πρωταθλητών, Β’ μέρος Novasports Prime με τους Γιαννίκο Δούσκα και Λίλα Κουντουριώτη

Δευτέρα 26 Αυγούστου

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τους

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον

22:30 LaLiga – 3η αγωνιστική: Βιγιαρεάλ-Θέλτα Novasports1

22:30 LaLiga 2: Κόρντομπα-Μπούργος Novasports Start

Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Cosmote Sport

Παρασκευή 23 Αυγούστου

21.00 Αλ Αχλί-Αλ Ορομπά, Roshn Saudi League, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

23.00 ATP 250 Ουίνστον-Σάλεμ, 1ος Ημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

Σάββατο 24 Αυγούστου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

01.30 ATP 250 Ουίνστον-Σάλεμ, 2ος Ημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

19.00 Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Ατρόμητος» COSMOTE SPORT2HD

19.30 ΟΦΗ-Ατρόμητος, Stoiximan Super League, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

19.30 Πάρμα-Μίλαν, Serie A, 2η Αγωνιστική SPORT3HD

19.30 Ουντινέζε-Λάτσιο, Serie A, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD

20.00 Πόρτο-Ρίο Άβε, Liga Portugal Betclic, 3η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

20.30 Εκπομπή «Pregame ΑΕΚ-ΠΑΣ Λαμία» SPORT1HD

21:00 Αποχαιρετιστήριος αγώνας μπάσκετ I Feel Slovenia Night of the Dragon COSMOTE SPORT4HD

21.00 Αλ Ακχντούντ-Αλ Χιλάλ, Roshn Saudi League, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

21.30 ΑΕΚ-ΠΑΣ Λαμία, Stoiximan Super League, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

21.45 Ίντερ-Λέτσε, Serie A, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD

21.45 Μόντσα-Τζένοα, Serie A, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.00 Φλαμένγκο-Ολυμπιακός, UEFA-Conmebol U-20 Intercontinental Cup SPORT3HD

22.15 Φαρένσε-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Betclic, 3η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

22.30 Μπενφίκα-Εστρέλα, Liga Portugal Betclic, 3η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

23.40 Εκπομπή «Postgame ΑΕΚ-ΠΑΣ Λαμία» COSMOTE SPORT1HD

Κυριακή 25 Αυγούστου

00.00 ATP 250 Ουίνστον-Σάλεμ, Τελικός COSMOTE SPORT6HD

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

05.00 UFC Fight Night: Jared Cannonier vs Caio Borralho, ΗΠΑ, Λας Βέγκας COSMOTE SPORT8HD

14.00 Σεντ Μίρεν-Σέλτικ, William Hill Scottish Premiership, 3η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

19.00 Chicago Sky-Las Vegas Aces, WNBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD

19.30 Τορίνο-Αταλάντα, Serie A, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

19.30 Φιορεντίνα-Βενέτσια, Serie A, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

20.00 Εκπομπή «Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός, Stoiximan Super League, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

20.00 Εστορίλ-Ζιλ Βισέντε, Liga Portugal Betclic, 3η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

21.45 Ρόμα-Έμπολι, Serie A, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

21.45 Νάπολι-Μπολόνια, Serie A, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

22.30 Μπράγκα-Μορεϊρένσε, Liga Portugal Betclic, 3η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

23.10 Εκπομπή «Sportshow» COSMOTE SPORT1HD

Δευτέρα 26 Αυγούστου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» COSMOTE SPORT6HD

19.30 Εκπομπή «Pregame Ολυμπιακός-Athens Kallithea FC» COSMOTE SPORT1HD

19.30 Κάλιαρι-Κάμο, Serie A, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

20.30 Ολυμπιακός-Athens Kallithea FC, Stoiximan Super League, 2η Αγωνιστική SPORT1HD

21.00 Εκπομπή «Grand Prix» LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.45 Ελλάς Βερόνα-Γιουβέντους, Serie A, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

22.40 Εκπομπή «Postgame Ολυμπιακός-Athens Kallithea FC» COSMOTE SPORT1HD



Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή.

Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.