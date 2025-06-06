Από το πρωί παρατηρείται αυξημένη κίνηση στις εξόδους των δύο Εθνικών Οδών καθώς έχει ξεκινήσει η έξοδος των Αθηναίων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
Αυτή την ώρα πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους:
- Τρία χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα στη Λ. Σχιστού προς στον Σκαραμαγκά,
- Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού (ρεύμα εξόδου) από το ύψος του Ρέντη προς τη Νέα Χαλκηδόνα,
- Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος του Ελληνικού μέχρι και το Νέο Φάληρο (ΣΕΦ)
- Ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών, από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου
- Τεράστιο μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος του κόμβου Δουκίσσης Πλακεντίας προς τον Κόμβο μεταμόρφωσης.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.