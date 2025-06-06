Από το πρωί παρατηρείται αυξημένη κίνηση στις εξόδους των δύο Εθνικών Οδών καθώς έχει ξεκινήσει η έξοδος των Αθηναίων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Αυτή την ώρα πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους:

Τρία χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα στη Λ. Σχιστού προς στον Σκαραμαγκά, Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού (ρεύμα εξόδου) από το ύψος του Ρέντη προς τη Νέα Χαλκηδόνα, Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος του Ελληνικού μέχρι και το Νέο Φάληρο (ΣΕΦ) Ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών, από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου Τεράστιο μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος του κόμβου Δουκίσσης Πλακεντίας προς τον Κόμβο μεταμόρφωσης.

Πηγή: skai.gr

