Κιλκίς: Τρεις συλλήψεις για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων των 20 ευρώ

Πλαστά 20ευρα είχαν αρχίσει να διακινούν στην πόλη του Κιλκίς τρία άτομα που συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 27 πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ ενώ αλλά 17 βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι ενός εκ των τριών συλληφθέντων στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για την κυκλοφορία των πλαστών χαρτονομισμάτων όταν ένας από τους τρεις που επιχείρησε να αγοράσει ορισμένα είδη από περίπτερο με πλαστό χαρτονόμισμα, έγινε αντιληπτός, και τράπηκε σε φυγή.Οι αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν κι έσπευσαν την περιοxή εντόπισαν μετά από λίγη ώρα το όχημα στο οποίο επέβαινε μαζί με δύο συνεργούς του και τους συνέλαβαν. Όπως διαπίστωσαν νωρίτερα με τον ίδιο τρόπο είχαν πραγματοποιήσει 4 αγορές προιόντων από καταστήματα στην πόλη του Κιλκίς, δίνοντας ως αντίτιμο πλαστά χαρτονομίσματα, αξίας των 20 ευρώ.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εκτός από τα 27 πλαστά χαρτονομίσματα, 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 580 ευρώ. Το όχημα που χρησιμοποιούσαν επίσης κατασχέθηκε. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων και απάτη , οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Φωτ.: ΤΔΕΕ Κιλκίς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.