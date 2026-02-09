Καπνοί σε υπόγειο σούπερ μάρκετ στην Νέα Ιωνία

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο σουπερ μάρκετ στην Νέα Ιωνία, επί της οδού Κασταμονής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο είδαν καπνούς στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα χωρίς ωστόσο να υπάρχει ενεργή εστία φωτιάς.

Όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εκκενώθηκε το ισόγειο, για προληπτικούς λόγους. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

