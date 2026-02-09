Στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/2) γύρω στις 02.00 μία 85χρονη γυναίκα στο Κολωνάκι, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν στο διαμέρισμά της στον 6ο όροφο για να τη ληστέψουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο δράστες μπήκαν στο σπίτι από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και βρέθηκαν μπροστά στην ηλικιωμένη την οποία ακινητοποίησαν και της έδεσαν με ταινία τα πόδια.

Στη συνέχεια έψαξαν τον χώρο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας, καθώς και προσωπικά αντικείμενα της 85χρονης. Οι ληστές αποχώρησαν και λίγο αργότερα η γυναίκα κατάφερε να λυθεί και πήγε σε κοντινό καφέ όπου ζήτησε βοήθεια.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Συντάγματος.

