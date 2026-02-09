Το φως της δημοσιότητας είδε σήμερα βίντεο όπου δείχνει το άτυχο 2χρονο κοριτσάκι το οποίο παραλίγο να πνιγεί σε συντριβάνι στην Καλλιθέα, να μεταφέρεται εσπευσμένα με περιπολικό στο νοσοκομείο, από τους αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο.

Δείτε το βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Το 2χρονο βρισκόταν με τον πατέρα του, στην πλατεία Κύπρου, την ώρα που υπήρχε αρκετός κόσμος στο σημείο όταν κάποια στιγμή ξέφυγε της προσοχής και βρέθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μέσα στο συντριβάνι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.