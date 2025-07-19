Συνολικά 2.063 έλεγχοι οχημάτων πραγματοποιήθηκαν από χθες το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία και βεβαιώθηκαν 742 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι τροχονομικοί έλεγχοι έγιναν σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Για παραβίαση ορίου ταχύτητας βεβαιώθηκαν 252 παραβάσεις, για μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους 88 και για αντικανονικό προσπέρασμα ή αντικανονικούς ελιγμούς 18.

Βεβαιώθηκαν επίσης 12 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 8 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και 364 για λοιπές παραβάσεις.

