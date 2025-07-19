Λογαριασμός
Φωτιά σε κτηνοτροφική μονάδα στους Κάτω Αποστόλους του Κιλκίς - Ήχησε 112

Προειδοποιητικό μήνυμα 112 προτρέπει τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω επικίνδυνων καπνών  

Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στους Κάτω Αποστόλους στο Κιλκίς.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε στάβλο της επιχείρησης και πήρε διαστάσεις όταν άρχισαν να καίγονται δέματα ζωοτροφών.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Προειδοποιητικό μήνυμα 112 προτρέπει τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω επικίνδυνων καπνών από πυρκαγιά σε προαύλιο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στη δημοτική ενότητα Πικρολίμνης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

