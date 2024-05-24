Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Κιλκίς, ο 54χρονος κτηνοτρόφος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε με την κυνηγετική του καραμπίνα τον 45χρονο, όταν πήγε μαζί με τρεις συνεργούς του - και μεταξύ αυτών δύο ανήλικους - να τον ληστέψουν, στη μονάδα του, στις Μουριές Κιλκίς.

Εις βάρος του, η εισαγγελέας είχε ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και παράνομη οπλοχρησία. Στην απολογία του ο κτηνοτρόφος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. «Φοβήθηκα για τη ζωή μου» ανέφερε, κατά πληροφορίες, τονίζοντας ότι πυροβόλησε υπό καθεστώς ταραχής. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Στη φυλακή ο 38χρονος

Εκτός από τον 54χρονο, το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε σήμερα και ο 38χρονος φερόμενος συνεργός του θανόντος που απολογήθηκε για την πράξη της απόπειρας ληστείας. Ανακριτής και εισαγγελέας για την περίπτωσή του έκριναν ότι θα πρέπει να προφυλακιστεί.

Όπως έγινε γνωστό, στην απολογία του ανέφερε ότι πήγαν στην κτηνοτροφική μονάδα για να ζητήσουν εξηγήσεις από τον κτηνοτρόφο επειδή εκείνος - κατά τους ισχυρισμούς του - ενήργησε ασελγείς πράξεις εναντίον του 15χρονου γιου του και της ανήλικης κόρης του. «Όταν το έμαθα αυτό έχασα τη γη κάτω από τα πόδια» φέρεται να απολογήθηκε.

Στο Βόλο κρατούνται οι δύο ανήλικοι

Την εις βάρος του αυτή πράξη είχε επικαλεστεί και ο 15χρονος γιος του 38χρονου όταν κλήθηκε, ένα 24ωρο νωρίτερα, να δώσει εξηγήσεις στον ίδιο ανακριτή. Τόσο όμως ο 15χρονος όσο και ο 16χρονος φίλος του που απολογήθηκε επίσης χθες δεν έπεισαν τους δικαστικούς λειτουργούς και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Οι δύο ανήλικοι μετήχθησαν στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου όπου θα παραμείνουν προσωρινά κρατούμενοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.