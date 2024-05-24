Απετράπη παράνομη εμπορία αρχαίων κινητών μνημείων μετά από σύλληψη 3 μελών εγκληματικής οργάνωσης σε ευρεία επιχείρηση που έλαβε χώρα σε Μέγαρα, Πεύκη και Οινόφυτα. Διασώθηκαν, μεταξύ άλλων, σπάνιο νόμισμα και κορμός κούρου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ανυπολόγιστης οικονομικής αξίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος συνεχίζοντας τις δράσεις του για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πατρίδας μας, σχεδίασε και υλοποίησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που έλαβε χώρα πρωινές ώρες χθες (23-5-2024) σε Μέγαρα, Πεύκη και Οινόφυτα και οδήγησε στον εντοπισμό διαδοχικά τριών ατόμων που κατείχαν παράνομα αρχαία κινητά μνημεία.

Μυστικός αστυνομικός υποδύθηκε τον αγοραστή

Προηγήθηκε διεξοδική διερεύνηση και αξιοποίηση πληροφοριών, κατά τη διάρκεια της οποίας αστυνομικός κατάφερε να διεισδύσει στο περιβάλλον των αρχαιοκάπηλων και να τους παγιδεύσει, υποδυόμενος τον αγοραστή των πολύτιμων μνημείων που είχαν στην κατοχή τους, προγραμματίζοντας συνάντηση για την αγοραπωλησία σε σημείο του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών- Πατρών.

Σε βάρος τριών ημεδαπών ηλικίας 54, 69 και 52 ετών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και περί όπλων.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Από τις σωματικές και κατ’ οίκον έρευνες που διενεργήθηκαν στους κατόχους των αρχαιοτήτων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Το σπάνιο χρυσό νόμισμα, Στατήρας του Πτολεμαίου Α’ της Αιγύπτου του 4ου αιώνα π.Χ. με διάμετρο -18- χιλιοστά και βάρος -8,5- γραμμάρια,

Κορμός Κούρου διαστάσεων 50*34,5 εκατοστών,

Μαρμάρινο γυναικείο αγαλμάτιο ύψους -33- εκατοστών σε δύο τεμάχια,

Ορειχάλκινος δακτύλιος διαμέτρου -7- εκατοστών,

Δύο δαχτυλίδια, το ένα με διακόσμηση αγκυλωτού σταυρού στη σφενδόνη και το άλλο με διακόσμηση συμπλεκόμενων φιδιών με εγχάρακτη επιγραφή «ΜΥΡΤΑΛΗ»,

Δανάκη, με όψη που απεικονίζει οκτάκτινο αστέρι και στην έτερη όψη έχει την επιγραφή «ΕΜΟΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΜΥΡΤΑΛΗ»,

Εικόνα που απεικονίζει τον Άγιο Ονούφριο και τον Άγιο Σπυρίδωνα που χρονολογείται μετά το 1830,

Βιβλίο με τίτλο «Greek points and their values» και

Δίκαννο, κυνηγετική καραμπίνα και περίστροφο

Οι κατασχεθείσες αρχαιότητες επιδείχθηκαν σε αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής και νομισματολόγο όσον αφορά το σπάνιο αρχαίο νόμισμα, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας για τη προστασία των αρχαιοτήτων και ακολούθως παραδόθηκαν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων και Νομισματικό Μουσείο Αθηνών.

Είναι αξιοσημείωτη η πολιτιστική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία του χρυσού νομίσματος (Στατήρας του Πτολεμαίου Α΄ της Αιγύπτου), διότι πρόκειται για συμπαγές και όχι χυτευμένο εξαιρετικά σπάνιο νομίσμα, καθώς υπάρχουν μόνο (7) αντίστοιχα σε όλο τον κόσμο.

Ο κορμός κούρου ομοίως συνιστά κομμάτι αρχαίου αγάλματος ανυπολόγιστης αξίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αντίστοιχο τμήμα κούρου είχε επιχειρηθεί να πωληθεί σε δημοπρασία στην Αμερική έναντι χρηματικού ποσού -20.000.000- δολαρίων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.