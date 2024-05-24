Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε λογιστής, πρώην αντιδήμαρχος για εκβιασμούς για λεφτά

Σε 9 μήνες φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε πρώην αντιδήμαρχος που με την ιδιότητα του λογιστή είχε ζητήσει εκβιαστικά χρήματα από πελάτη του φαρμακοποιό για να διευθετήσει υποτιθέμενη φορολογική εκκρεμότητα προς την Εφορία. Με την ίδια ποινή τιμωρήθηκε ένας συνεργάτης του που παραπέμφθηκε να δικαστεί μαζί του.

Πρόκειται για πρώην αντιδήμαρχο της προηγούμενης διοίκησης στο δήμο Θεσσαλονίκης και μετά την εμπλοκή του στην υπόθεση είχε υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση που κατείχε μέχρι τότε.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τούς δύο λογιστές για εκβίαση με απειλή βλάβης της επιχείρησης, τελεσθείσα από κοινού, αναγνωρίζοντάς τους το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Είχαν συλληφθεί τον Μάιο του 2022, μετά από καταγγελία του φαρμακοποιού στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. Κατά την αστυνομική επιχείρηση προσημειώθηκαν χαρτονομίσματα που αφορούσαν μέρος του ποσού των 2.000 ευρώ που κατηγορούνται ότι αξίωσαν και παραδόθηκαν στον κατηγορούμενο συνεργάτη.

Ο πρώην αντιδήμαρχος που παρέστη στη δίκη ανέφερε ότι τα χρήματα αφορούσαν την αμοιβή του λογιστικού του γραφείου αλλά ήταν λάθος ο τρόπος με τον οποίο ζήτησαν να την εισπράξουν. Ο συνεργάτης του παρέστη δια πληρεξούσιου δικηγόρου.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και μία εφοριακός η οποία όμως στην πορεία απηλλάγη των κατηγοριών, καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

