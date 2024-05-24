Περιστατικά σοκ για ξυλοδαρμούς και σκληρή παιδική εργασία, περιέγραψαν μάρτυρες από δομές της ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου που ίδρυσε ο πατήρ Αντώνιος ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

Στη δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, κατά του πατρός Αντωνίου και επτά εργαζομένων της Κιβωτού του Κόσμου, οι τρεις μάρτυρες έδωσαν κατάθεση για όσα έμαθαν από παιδιά, το διάστημα που εργάστηκαν στην Κιβωτό του Κόσμου.

Το δικαστήριο απασχόλησαν τρεις καταγγελίες παιδιών από τη δομή του Βόλου για τις οποίες αν και είχαν ενημερωθεί οι υπεύθυνοι, δεν ασχολήθηκαν.

Μάλιστα όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, μία εκ των καταγγελιών θεωρήθηκε "λόγια των παιδιών", ώστε να μην απασχολήσει κανέναν όσα ισχυριζόταν το παιδί. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε πρώην εργαζόμενη στη δομή του Βόλου, το παιδί κατήγγειλε άγριο ξυλοδαρμό και η ίδια είχε στείλει επιστολή στα κεντρικά της Αθήνας για να διερευνηθεί το περιστατικό.

Η μάρτυρας είπε πως το περιστατικό έγινε τον Αύγουστο του 2022, όταν ένα αγόρι της είπε πως το χτύπησαν, αυτόν και άλλα τέσσερα παιδιά. «Μας πλησίασε εμένα και άλλους παιδαγωγούς και με ρώτησε εάν είχα ενημερωθεί για το γεγονός. Μου είπε ότι τον πλησίασε ο Σ…και τον κάλεσε στο οινοποιείο όπου τον χτύπησε. Μου είχε πει ότι του είχε δώσει σφαλιάρες και ότι μετά το περιστατικό αισθανόταν αδιάθετος και είχε τάση για λιποθυμία… Τα παιδιά είχαν χωριστεί σε δωμάτια για να μην είναι όλοι μαζί» κατέθεσε.

Πρόεδρος: Πως αντιδράσατε;

Μάρτυρας: Εκείνη τη στιγμή σάστισα, μετά πήγαμε στη Διεύθυνση και τις επόμενες ημέρες συντάξαμε μία επιστολή και την στείλαμε στην Αθήνα για να διερευνήσουν τι είχε γίνει.

Πρόεδρος: Ποια ήταν η αντίδραση της διοίκησης;

Μάρτυρας: Δεν λάβαμε κάποια επίσημη απάντηση. Έγινε συνάντηση, μας ενημέρωσαν ότι όλα αυτά είναι "λόγια των παιδιών" και ότι δεν έχει γίνει κάτι. Εκείνη τη στιγμή που το άκουσα το πίστεψα. Εκείνη τη στιγμή που μας είπαν πως δεν έγινε κάτι το δεχθήκαμε διότι δεν είχαμε άλλα στοιχεία.

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε την κατάθεση, ισχυριζόμενη πως η μάρτυρας απολύθηκε από τη δομή καθώς, σύμφωνα με την πλευρά των κατηγορουμένων, είχε βάλει παιδί για λίγα δευτερόλεπτα σε σιδερένιο κλουβί για να το τιμωρήσει. Η μάρτυρας δήλωσε πως δεν έχει συμβεί ποτέ το περιστατικό ενώ τόνισε πως δεν της έχει γνωστοποιηθεί το χαρτί της απόλυσης της.

Άλλη μάρτυρας, εργαζόμενη από το 2018 σε δομές της Μαγνησίας, κατέθεσε πως το ίδιο αγόρι, στο οποίο αναφέρθηκε και η προηγούμενη μάρτυρας, της είχε πει πως το χτύπησαν "με σανίδες και πέτρες".

«Εγώ ήμουν στην κουζίνα. Ανέβηκε να πάρει δεκατιανό. Μου είπε "το μάθατε ότι με χτύπησαν με σανίδες και πέτρες; ". Μου είπε ότι τον χτύπησαν ο Σ. και ο Α. Είχε κάποια σημάδια όταν τον είδα εγώ, μελανιές». Η γυναίκα κατέθεσε πως το παιδί μετά από εντολή έμενε κλειδωμένο σε άλλο σημείο από τους υπόλοιπους. «Εγώ κλείδωνα και ξεκλείδωνα την πόρτα. Του πήγαινα το φαγητό».

Υπεράσπιση: Το θέμα είναι γιατί κλειδώνεις κάποιον εάν μπορεί να βγει από το παράθυρο;

Μάρτυρας: Αυτό το αναρωτιόμαστε όλοι.

Πρόεδρος: Το συζητήσατε, το προσωπικό μεταξύ σας;

Μάρτυρας: Ναι διότι το παιδί το είπε σε παιδαγωγούς και στην διευθύντρια.

Πρόεδρος: Ποια ήταν η αντιμετώπιση του περιστατικού από τη διοίκηση;

Μάρτυρας: Το παιδί ήταν σε δωμάτιο απομονωμένο, μόνο του… Δεν ξέρω τι είχε γίνει.

Η τρίτη μάρτυρας της σημερινής διαδικασίας, πρώην εργαζόμενη στη δομή του Βόλου, κατέθεσε πως είδε δύο παιδιά που εργάζονταν για να "ανταποδώσουν" την στέγη και την τροφή που τους παρείχε η Κιβωτός.

Η μάρτυρας τόνισε πως αυτά τα δύο παιδιά-εργαζόμενοι, είχαν οριστεί υπεύθυνοι στο σπίτι του Άνω Βόλου. «Ο ένας είχε σπάσει το πόδι του. Τον πήγα εγώ στον γιατρό και χρειαζόταν καιρό να αναρρώσει πόδι του. Εγώ δεν είχα δει σύμβαση εργασίας» ανέφερε η μάρτυρας η οποία εξήγησε πως το καθεστώς για αυτά τα παιδιά ήταν ότι "έπρεπε να κάνουν κάτι" για τις παροχές που είχαν από την Κιβωτό.

Πηγή: skai.gr

