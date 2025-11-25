Κιλκίς: Αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε και πέθανε στη Λέσχη Αξιωματικών

Τραγικό περιστατικό συνέβη στη Λέσχη Αξιωματικών Κιλκίς, το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025, με έναν 48χρονο αντισυνταγματάρχη να χάνει τη ζωή του, συγκλονίζοντας την 71η Ταξιαρχία και την κοινωνία του Κιλκίς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του eidisis.gr, ο αντισυνταγματάρχης μετέβη στη ΛΑΦ για το δείπνο του και ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζαλίστηκε, με το χέρι του να ιδρώνει και να μουδιάζει.

Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου και έφθασε στη ΛΑΦ, στο κέντρο του Κιλκίς, μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Δυστυχώς, μέχρι να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Κιλκίς, κατέληξε.

Oι συνάδελφοί του μιλούν για έναν εξαίρετο στρατιωτικό και άνθρωπο, που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του συγκλονισμένες τη γυναίκα και την κόρη του, που διαμένουν στη Χαλκίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.