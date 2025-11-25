Λογαριασμός
Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα: Ομολόγησε η νύφη της και συνελήφθη

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η δράστης ως κίνητρο έθεσε το οικονομικό - Στόχος της ήταν να ληστέψει την ηλικιωμένη καθώς είχε χρέη

Σαλαμίνα

Του Μάκη Συνοδινού

Ανατροπή στην υπόθεση δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα, στις 31 Οκτωβρίου, καθώς πριν από λίγο ομολόγησε το έγκλημα η νύφη της άτυχης γυναίκας και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η δράστης ως κίνητρο έθεσε το οικονομικό.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, στόχος της ήταν να ληστέψει την ηλικιωμένη καθώς είχε χρέη.

Η γυναίκα, όμως, την κατάλαβε αν και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και τότε εκείνη τη σκότωσε.

Η 75χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα στο σπίτι από την κόρη της, η οποία ενημέρωσε τις Αρχές. Έφερε βαριά τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

