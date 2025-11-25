Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα: Ομολόγησε η νύφη της και συνελήφθη

Του Μάκη Συνοδινού

Ανατροπή στην υπόθεση δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα, στις 31 Οκτωβρίου, καθώς πριν από λίγο ομολόγησε το έγκλημα η νύφη της άτυχης γυναίκας και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η δράστης ως κίνητρο έθεσε το οικονομικό.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, στόχος της ήταν να ληστέψει την ηλικιωμένη καθώς είχε χρέη.

Η γυναίκα, όμως, την κατάλαβε αν και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και τότε εκείνη τη σκότωσε.

Η 75χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα στο σπίτι από την κόρη της, η οποία ενημέρωσε τις Αρχές. Έφερε βαριά τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

