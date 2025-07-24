«Δεν μπορεί να είναι ανεκτή αυτή συμπεριφορά. Είναι αντιεπαγγελματική, ειδικά όταν έχει να κάνει με συνάνθρωπους μας με ιδιαιτέρα προβλήματα, κινητικές δυσκολίες» δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικιλιας, αναφερόμενος στην είδηση ότι ένα παιδί ΑμεΑ ταξίδεψε στο γκαράζ ferry boat από τον Λιμένα της Θάσου στην Κεραμωτή, το βράδυ της Τρίτης 22 Ιουλίου 2025.

Ο κανονισμός απαγορεύει την παραμονή οποιουδήποτε στο γκαράζ κατά τη διάρκεια του απόπλου και, με βάση τον νόμο, θα επιβληθούν στο πλοίο και την εταιρία πρόστιμα «χιλιάδων ευρώ» , δήλωσε ο κος Κικίλιας.

Ο υπουργός είπε ακόμα ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν πλοία παλιά, χωρίς προσβασιμότητα στα άτομα ΑμεΑ, και γι’ αυτό η κυβέρνηση δίνει 300 εκατ . ευρώ από το Ταμείο Πράσινης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, για να ανανεωθεί ο ελληνικός ακτοπλοϊκός στόλος και να υπάρχει σεβασμός και ισότητα απέναντι σε όλους.

Τι απαντά η εταιρεία στις καταγγελίες

Το περιστατικό αποκάλυψε με ανάρτηση στα social media η γυναίκα η οποία συνταξίδευε με το παιδί, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο προανήγγειλε κυρώσεις.

Η εταιρία Thassos Link, απάντησε ότι το πλήρωμα του φέρι μπόουτ προσφέρθηκε να μεταφέρει το παιδί στο κλιματιζόμενο σαλόνι με χειροκίνητο καρότσι, το οποίο θα μετέφεραν οι ίδιοι (τα μέλη του πληρώματος) αλλά εκείνοι (το παιδί και η συνοδός του) αρνήθηκαν.

«Προσφέραμε καρέκλα στη συνοδό και παγωμένα νερά και στους δύο και τους τοποθετήσαμε σε σκιερό μέρος στο γκαράζ», ανέφερε για το περιστατικό η εταιρία.

Σε δεύτερη καταγγελία για μία καρδιοπαθή και νεφροπαθή γυναίκα, η οποία επίσης έκανε το δρομολόγιο καθιστή στο γκαράζ, η εταιρία ανακοίνωσε ότι «δεν ενημερωθήκαμε ότι η κυρία επιθυμεί τη μεταφορά της στον επάνω όροφο».

