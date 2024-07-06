Προς ύφεση βαίνει η φωτιά σε δασική έκταση πολύ κοντά στο χωριό Κάπη Μανταμάδου, στη βόρεια Λέσβο η οποία ξέσπασε σήμερα, Σαββάτο, περίπου στις 12 το μεσημέρι. Υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες εστίες.

Στην περιοχή επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν 1 ελικόπτερο και 9 πυροσβεστικά αεροπλάνα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μανταμάδος Λέσβου. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 7 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2024

Πυρκαγιά στον Όλυμπο

Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αριοχώρι Μεσσηνίας. Στην περιοχή έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αριοχώρι #Μεσσηνία.

Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2024

Παράλληλα, φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου και στον Όλυμπο, σε δασική έκταση στην Πιερία, στην Κοπανούλα Ολύμπου, σε δύσβατο σημείο.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Κοπανούλα Ολύμπου, #Πιερία.

Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων , 3 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2024

Το σημείο βρίσκεται σε υψόμετρο 1600 μέτρων, είναι ιδιαίτερα δύσβατο και δύσκολα προσεγγίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται δασοκομάντος από τη Θεσσαλονίκη.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βοιωτία - Σηκώθηκε ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελλοπία στην Βοιωτία.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου

