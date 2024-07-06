Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πύρινα μέτωπα σε Όλυμπο, Βοιωτία - Κατασβέστηκε η φωτιά στη Μεσσηνία - Σε ύφεση στη Λέσβο

Στη Λέσβο επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

UPDATE: 15:39
φωτια αεροπλάνα

Προς ύφεση βαίνει η φωτιά σε δασική έκταση πολύ κοντά στο χωριό Κάπη Μανταμάδου, στη βόρεια Λέσβο  η οποία ξέσπασε σήμερα, Σαββάτο, περίπου στις 12 το μεσημέρι. Υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες εστίες. 

Στην περιοχή επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν 1 ελικόπτερο και 9 πυροσβεστικά αεροπλάνα. 

λεσβος φωτια

Πυρκαγιά στον Όλυμπο

Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αριοχώρι Μεσσηνίας. Στην περιοχή έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Παράλληλα, φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου και στον Όλυμπο,  σε δασική έκταση στην Πιερία, στην Κοπανούλα Ολύμπου, σε δύσβατο σημείο.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Κοπανούλα Ολύμπου, #Πιερία.
Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων , 3 οχήματα και 1 Ε/Π.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2024

Το σημείο βρίσκεται σε υψόμετρο 1600 μέτρων, είναι ιδιαίτερα δύσβατο και δύσκολα προσεγγίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται δασοκομάντος από τη Θεσσαλονίκη.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βοιωτία - Σηκώθηκε ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελλοπία στην Βοιωτία.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λέσβος Φωτιά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark