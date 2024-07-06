Προς ύφεση βαίνει η φωτιά σε δασική έκταση πολύ κοντά στο χωριό Κάπη Μανταμάδου, στη βόρεια Λέσβο η οποία ξέσπασε σήμερα, Σαββάτο, περίπου στις 12 το μεσημέρι. Υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες εστίες.
Στην περιοχή επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν 1 ελικόπτερο και 9 πυροσβεστικά αεροπλάνα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μανταμάδος Λέσβου. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 7 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2024
Πυρκαγιά στον Όλυμπο
Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αριοχώρι Μεσσηνίας. Στην περιοχή έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αριοχώρι #Μεσσηνία.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2024
Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ.
Παράλληλα, φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου και στον Όλυμπο, σε δασική έκταση στην Πιερία, στην Κοπανούλα Ολύμπου, σε δύσβατο σημείο.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Κοπανούλα Ολύμπου, #Πιερία.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2024
Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων , 3 οχήματα και 1 Ε/Π.
Το σημείο βρίσκεται σε υψόμετρο 1600 μέτρων, είναι ιδιαίτερα δύσβατο και δύσκολα προσεγγίζεται.
Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται δασοκομάντος από τη Θεσσαλονίκη.
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βοιωτία - Σηκώθηκε ελικόπτερο
Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελλοπία στην Βοιωτία.
Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.