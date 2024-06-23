Στα δικαστήρια του Πειραιά έφθασαν γύρω στη 1 το μεσημέρι οι 13 συλληφθέντες προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ύδρα το βράδυ της Παρασκευής. Την ίδια ώρα, η έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκλήθηκε η φωτιά από πυροτεχνήματα που προήλθαν από τη θαλαμηγό «Περσεφόνη» βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με βάση τις καταθέσεις ο εισαγγελέας θα αποφασίσει αν θα ασκηθεί δίωξη εναντίον των 13 συλληφθέντων και με ποιες κατηγορίες.

Τα 13 άτομα συνελήφθησαν το Σάββατο από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, του Πυροσβεστικού Σώματος, που ανέλαβε την έρευνα για την υπόθεση μετά την ανεύθυνη κίνηση των επιβαινόντων στο σκάφος το βράδυ της Παρασκευής.

Τη θαλαμηγό είχαν νοικιάσει τουρίστες από το Καζακστάν, που πραγματοποιούσαν διακοπές στην Ελλάδα και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Παράλληλα σε εξέλιξη είναι η διαδικασία κατάσχεσης της θαλαμηγού η οποία βρίσκεται κάτω από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Κικίλιας: Κάηκαν 300 στρέμματα από τη φωτιά

Τριακόσια στρέμματα δάσους κάηκαν στην Ύδρα σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας μιλώντας το πρωί της Κυριακής στο ΟΡΕΝ «Η ΔΑΕ θα κάνει τη δουλειά της και σε αυτή την περίπτωση. Είχαμε άλλα δυο περιστατικά στην Αττική το 24ωρο που μας πέρασε και πολλά προχτές. Και στο περιστατικό της Ύδρας φέρονται, αυτό μένει να αποδειχθεί από την προανάκριση και ανάκριση, ο Εισαγγελέας ζήτησε να προσαχθεί το πλήρωμα και να κατασχεθεί στο σκάφος, ότι κάποιοι ιδιώτες με βεγγαλικά κατάφεραν να κάψουν 300 στρέμματα στην Ύδρα».

Υπενθύμισε, δε, μετά την αλλαγή του ποινικού κώδικα προβλέπεται ποινή «10 έως 20 χρόνια κάθειρξη για όσους βάλουν φωτιά και χαθεί μια ζωή ή προκληθεί οικολογική καταστροφή».

