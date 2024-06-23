Περισσότερα από 35.000 στρέμματα γίνανε στάχτη μέσα σε 12 ώρες, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στο χωριό Μαστραντώνη στην Αχαΐα, την περασμένη Παρασκευή (από την ώρα εκδήλωσής της 21.06.2024 στις 15:00 έως και τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας 21.06.2024 στις 23:59), σύμφωνα με την Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της μονάδας Μeteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Συγκεκριμένα, από ανάλυση δορυφορικών δεδομένων προκύπτει ότι στο παραπάνω χρονικό διάστημα ο εκτιμώμενος μέσος ρυθμός εξάπλωσης της πυρκαγιάς εκτιμάται μεγαλύτερος των 2.500 στρέμματα ανά ώρα.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η εκτιμώμενη μέση ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς εκτιμάται σε ~1χλμ ανά ώρα (ή 16 μέτρα ανά λεπτό).

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή με τη φωτιά να επιβραδύνεται και τελικά να περιορίζεται όταν η κεφαλή της (νοτιοδυτικά) έφτασε σε περιοχή όπου κυριαρχούν αγροτικές καλλιέργειες.

