Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στο λόφο Φιλοπάππου. Στο σημείο έχουν σπεύσει 6 οχήματα και 15 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν στο έργο της κατάσβεσης.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν είναι μεγάλη και δεν κατευθύνεται προς τις κατοικίες που γειτνιάζουν με το λόφο.
Υπενθυμίζεται ότι πριν τρεις ημέρες είχε εκδηλωθεί ακόμα μια πυρκαγιά στην περιοχή.
Πηγή: skai.gr
