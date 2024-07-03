Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στο λόφο Φιλοπάππου. Στο σημείο έχουν σπεύσει 6 οχήματα και 15 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν στο έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν είναι μεγάλη και δεν κατευθύνεται προς τις κατοικίες που γειτνιάζουν με το λόφο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν τρεις ημέρες είχε εκδηλωθεί ακόμα μια πυρκαγιά στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

