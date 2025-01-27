Παλαιό Φάληρο: Προφυλακίστηκε ο Τούρκος για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη ΟΠΑΠ

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε ο Τούρκος υπήκοος για τη δολοφονία του 61 ετών ιδιοκτήτη ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος, ο οποίος εμφανίστηκε μετανιωμένος στον Ανακριτή, επανέλαβε κατά την απολογία του ότι όταν πήγε στο πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, το θύμα τον έδιωξε και τον έβρισε ενώ τον απείλησε με μαχαίρι .

Τότε, εκείνος αντέδρασε, θόλωσε και τον μαχαίρωσε.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, το μαχαίρι του θύματος δεν πρόκειται να βρεθεί, καθώς το πέταξε στη θάλασσα, ενώ ο ανακριτής έκανε δεκτό το αίτημά του για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης

Πηγή: skai.gr

