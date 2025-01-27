Ο Γιάννης Αλαφούζος, φανερά συγκινημένος στον επικήδειό του για τον Μίμη Δομάζο, στην ανάμνηση της πιο υπερήφανης στιγμής του Παναθηναϊκού και του «Στρατηγού», στον τελικό του Γουέμπλεϊ του '71, είπε μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας στη Μητρόπολη Αθηνών:

«Ο Μίμης Δομάζος υπήρξε ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Είχε το μυαλό ν’ απογειώσει το ταλέντο του, το πάθος του νικητή. Την καρδιά του μπροστάρη. Ενέπνευσε εκατομμύρια φιλάθλων.

Χάρισε πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν σύμβολο, σημαία μας στον Παναθηναϊκό. Πρόσφερε στιγμές χαράς και δόξας, όπως εκείνο το βράδυ του Γουέμπλεϊ το ’71, όταν μπήκε πρώτος στο γήπεδο του Λονδίνου και κοίταξε στα μάτια τους αντιπάλους.

Τον έλεγαν κοντό, αλλά ήταν γίγαντας. Είναι χρέος μας να μείνει άσβεστη η μνήμη του».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.