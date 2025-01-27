Λογαριασμός
Ο Γιάννης Αλαφούζος για τον Μίμη Δομάζο: «Τον έλεγαν κοντό, αλλά ήταν γίγαντας – Να μείνει άσβεστη η μνήμη του»

Ο Γιάννης Αλαφούζος φανερά συγκινημένος έκανε λόγο για έναν άνθρωπο και αθλητή που ήταν γίγαντας κάθε φορά που πατούσε στο χορτάρι

Αλαφούζος

Ο Γιάννης Αλαφούζος, φανερά συγκινημένος στον επικήδειό του για τον Μίμη Δομάζο, στην ανάμνηση της πιο υπερήφανης στιγμής του Παναθηναϊκού και του «Στρατηγού», στον τελικό του Γουέμπλεϊ του '71, είπε μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας στη Μητρόπολη Αθηνών:

«Ο Μίμης Δομάζος υπήρξε ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Είχε το μυαλό ν’ απογειώσει το ταλέντο του, το πάθος του νικητή. Την καρδιά του μπροστάρη. Ενέπνευσε εκατομμύρια φιλάθλων.

Χάρισε πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν σύμβολο, σημαία μας στον Παναθηναϊκό. Πρόσφερε στιγμές χαράς και δόξας, όπως εκείνο το βράδυ του Γουέμπλεϊ το ’71, όταν μπήκε πρώτος στο γήπεδο του Λονδίνου και κοίταξε στα μάτια τους αντιπάλους.

Τον έλεγαν κοντό, αλλά ήταν γίγαντας. Είναι χρέος μας να μείνει άσβεστη η μνήμη του».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γιάννης Αλαφούζος Μίμης Δομάζος Παναθηναϊκός
