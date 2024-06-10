Σε εξέλιξη είναι διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό Βασίλη Κικίλια με αντικείμενο την προετοιμασία για τον επερχόμενο καύσωνα.

Προσερχόμενος στη σύσκεψη ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι σήμερα το μεσημέρι συγκλήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου σε σχέση με τον τριήμερο καύσωνα που αναμένεται από αύριο και ο οποίος θα κορυφωθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη με θερμοκρασίες κάποιες από τις οποίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

«Με βάση αυτό και τον Δείκτη Επικινδυνότητας Πυρκαγιών που θα είναι πολύ υψηλός στο 4 για σημαντικές περιοχές της Ελλάδας συγκαλείται διυπουργική σύσκεψη με συναρμόδια υπουργεία, φορείς, σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, τοπική αυτοδιοίκηση φυσικά πρώτου και δευτέρου βαθμού. Θέλουμε με βάση αυτό, δηλαδή την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού να ζητήσουμε από τους πολίτες τη συνδρομή τους, την προσοχή τους στην αξία της ανθρώπινης ζωής και την προστασία της, των περιουσιών των ανθρώπων και του φυσικού κάλλους, της οικολογίας. Είμαστε ήδη 40 μέρες μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Εξήγησα ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδος. Ήδη έχουμε αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες, στις οποίες έχουμε ανταπεξέλθει, όμως προσοχή, κάθε μέρα είναι μια διαφορετική μέρα και μια καινούργια μάχη. Εφιστώ την προσοχή όλων σε αυτήν την πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο», δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

