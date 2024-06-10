Κλειστά τα σχολεία στη Χαλκίδα εξαιτίας του καύσωνα

Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων, λόγω καύσωνα, με απόφαση της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα.

Συγκεκριμένα όπως έκανε γνωστό αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών σχολείων, Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού), από αύριο Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 έως και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024.

Η αναστολή λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία των μαθητών, λόγω των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων.

Επισημαίνουμε ότι, οι Παιδικοί Σταθμοί,τα Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π ΜεΑ του Δήμου Χαλκιδέων θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς δεν πρόκειται για υποχρεωτική εκπαίδευση και η προσέλευση των παιδιών είναι προαιρετική.

