Ευρείας κλίμακας επιχείρηση καθαρισμού όλων των πλακοσκεπών τμημάτων του Κηφισού ποταμού ξεκινά η Περιφέρεια Αττικής, απομακρύνοντας τόνους από μπάζα και απορρίμματα, ώστε με την πλήρη απελευθέρωση της διατομής να υπάρξει απρόσκοπτη ροή των ομβρίων. Η επιχείρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος Οκτωβρίου και εντάσσεται στην προσπάθεια της περιφέρειας για τη βελτίωση της προστασίας των πολιτών από πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα σκεπασμένα σημεία του Κηφισού καταλαμβάνουν 8,6 χιλιόμετρα (από τα συνολικά 27 χλμ μήκους του ποταμού), έχοντας αποτελέσει κατά καιρούς πηγή σημαντικών προβλημάτων, λόγω της χρόνιας συσσώρευσης φερτών υλικών σε αυτά.

Σημειώνεται ότι ο καθαρισμός πραγματοποιείται για πρώτη φορά, μετά από πολλές δεκαετίες και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η απουσία επαρκούς αερισμού και φωτισμού καθιστά επιβεβλημένη τη χρήση γεννητριών και προβολέων και ειδικού εξοπλισμού ατομικής προστασίας λόγω ύπαρξης πληθώρας εντόμων. Επίσης, χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων για την πρόσβαση στο εσωτερικό του αγωγού λόγω του βουρκώδους υποστρώματος καθώς και υδραυλικών σφυρών για την κατάτμηση μεγάλων τμημάτων σκυροδέματος που έχουν καταπέσει από την οροφή και τα πλαϊνά τοιχώματα.

Το κυριότερο πρόβλημα όμως, εντός του κλειστού τμήματος του αγωγού, έγκειται στην ύπαρξη νερού υψηλής στάθμης. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε αρχές Αυγούστου, με αφετηρία την οδό Αγίας Άννης, (στο ύψος της περιοχής του Αγίου Ιωάννη Ρέντη), η πρόσβαση κατέστη απαγορευτική μετά από δύο χιλιόμετρα, καθώς το ύψος του νερού έφτανε τα 80 εκατοστά.

Όπως δηλώνει ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Η απόφαση να προχωρήσουμε στον καθαρισμό των πλακοσκεπών τμημάτων του Κηφισού ποταμού μετά από αρκετά χρόνια που είχαν αφεθεί χωρίς καμία συντήρηση, δεν ήταν μόνο αναγκαία, αλλά και επιβεβλημένη από την ευθύνη που φέρουμε απέναντι στους πολίτες και το περιβάλλον. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν αυτά τα τμήματα ήταν επικίνδυνη και απαιτούσε άμεσες δράσεις, ιδίως ενόψει των προκλήσεων που φέρνει η κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η Περιφέρεια Αττικής δεσμεύεται να συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που προστατεύουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Με αυτήν την επιχείρηση, όχι μόνο αποτρέπουμε τον κίνδυνο πλημμυρών, αλλά αποδεικνύουμε έμπρακτα την προσήλωσή μας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του λεκανοπεδίου. Η σύγχρονη Αττική απαιτεί υποδομές που λειτουργούν και εξασφαλίζουν την ευημερία όλων μας».

Το έργο καθαρισμού της κοίτης του Κηφισού και ειδικότερα τον πλακοσκεπών τμημάτων του, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.242.987 ευρώ.

Τα σκεπασμένα τμήματα του ποταμού, ξεκινώντας από τον φαληρικό όρμο μέχρι τις παρυφές των ορεινών όγκων Πεντέλης και Πάρνηθας, περιλαμβάνουν τα παρακάτω τμήματα:

- από τον φαληρικό όρμο (έναντι της λεωφόρου Ποσειδώνος) μέχρι το ύψος της οδού Μπιζανίου στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου (μήκους 1,5 χλμ),

- από οδό Αγίας Άννης στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη μέχρι τη συμβολή των οδών Περισσού και Παππά στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (μήκους 7,3 χλμ),

- από το ύψος της οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου μέχρι το ύψος της οδού Λέσβου στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (μήκους 0,15 χλμ).

Η εν λόγω επιχείρηση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση όλων των σημαντικών υδάτινων πόρων και υποδομών του λεκανοπεδίου, με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους τους κατοίκους, σημειώνει η περιφέρεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.