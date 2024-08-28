Λογαριασμός
Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε περιοχή του Δήμου Σοφάδων

Στον χώρο έχει κληθεί και ιατροδικαστής

Καρδίτσα

Σορός άνδρα βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης σε περιοχή του Δήμου Σοφάδων, κοντά σε κοίτη ποταμού.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός και διεξάγουν έρευνες, σύμφωνα με πληροφορίες μας, προκειμένου να διαπιστωθεί κυρίως εάν αυτή ανήκει σε 28χρονο που αγνοείται.

Στον χώρο έχει κληθεί και ιατροδικαστής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καρδίτσα
