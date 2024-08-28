Σορός άνδρα βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης σε περιοχή του Δήμου Σοφάδων, κοντά σε κοίτη ποταμού.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός και διεξάγουν έρευνες, σύμφωνα με πληροφορίες μας, προκειμένου να διαπιστωθεί κυρίως εάν αυτή ανήκει σε 28χρονο που αγνοείται.

Στον χώρο έχει κληθεί και ιατροδικαστής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

