Συγκρατημένη αισιοδοξία για την 22χρονη Μαρία, τη μοναδική που επέζησε από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 17 Αυγούστου επί του ΒΟΑΚ στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24 η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση.

Η 22χρονη την ήμερα του τραγικού δυστυχήματος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αμέσως διασωληνώθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι γιατροί, προχώρησαν χθες Τρίτη 27 Αυγούστου στην αποσωλήνωση της 22χρονης Μαρίας, η οποία υπεβλήθη εκ νέου σήμερα Τετάρτη σε αξονική τομογραφία όπου διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας της είναι σαφέστατα καλύτερη.

Οι γιατροί της ΜΕΘ, που όλες αυτές τις ημέρες παρακολουθούσαν στενά τη νεαρή κοπέλα, εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την έκβαση της υγείας της.

Υπενθυμίζεται ότι το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το μοιραίο λευκό αυτοκίνητο που επέβαιναν οι τέσσερις νέοι συγκρούστηκε με βαν, στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της γέφυρας του Γαλατά.

Η σφοδρή σύγκρουση στοίχησε τη ζωή στους τρεις νεαρούς συναδέλφους της 22χρονης Μαρίας, τον 18χρονο Νίκο, τον 15χρονο Αλέξανδρο και τον 20χρονο Θοδωρή.

