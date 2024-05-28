Στην προσαγωγή έξι 14χρονων προχώρησαν αστυνομικοί μετά από τραυματισμό καθηγήτριας στο Μαρούσι από κροτίδες.

Οι ανήλικοι πέταξαν κροτίδες και αυγά σε μαθητές του 6ου γυμνασίου Αμαρουσίου λίγο μετά τις 11 το πρωί, με συνέπεια τον ελαφρύ τραυματισμό της καθηγήτριας.

Στο σχολικό συγκρότημα επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι ανήλικοι δράστες δεν πρόλαβαν να διαφύγουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι είναι εξωσχολικοί.

Πηγή: skai.gr

