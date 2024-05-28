Σμήνος μελισσών επιτέθηκε σε επιβάτες αυτοκινήτου στην περιοχή της Πεδής στη Μυτιλήνη.

Δύο ασθενοφόρα κινούνται για παροχή βοήθειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ένα άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του.

Την ίδια στιγμή το τοπικό μέσο stonisi.gr οι μέλισσες επιτέθηκαν σε βαν που είχε ανοιχτά παράθυρα.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν 5 άτομα, 3 ενήλικες και 2 παιδιά.

Από την επίθεση των μελισσών τραυματίστηκαν δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

Στην περιοχή κλήθηκε και ο Μελισσοκομικές Συνεταρισμός Λέσβου, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα, προκειμένου να βοηθήσει στη διαχείριση του σμήνους των εντόμων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.