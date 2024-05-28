Του Χρήστου Στρατουλάκου

Πέντε πούλμαν με οπαδούς της Φιορεντίνα θα περάσουν απόψε από τα ελληνο-αλβανικά σύνορα.

Οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν για την άφιξη των οπαδών την αστυνομία, η οποία εχισχύει τους ελέγχους στα σύνορα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ τα πούλμαν θα φτάσουν στην Αθήνα συνοδεία περιπολικών μέχρι την Αθήνα, από τις κατά τόπους διευθύνσεις της ΕΛΑΣ.

Την ίδια στιγμή, στα λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας, τα μέτρα θα είναι ενισχυμένα καθώς αναμένονται αρκετοί οπαδοί σήμερα και αύριο, να φτάσουν μεμονωμένα.

Πηγή: skai.gr

