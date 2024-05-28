Προμαχώνας: Δύο συλλήψεις για λαθραία προϊόντα καπνού 

Για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα συνελήφθησαν δύο άτομα στον Προμαχώνα, από αστυνομικούς της Ομάδας Αντιμετώπισης Δίωξης Λαθρεμπορίου και Διασυνοριακού Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών.

Πρόκειται για έναν αλλοδαπό άνδρα και μία αλλοδαπή γυναίκα οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές τους, μετέφεραν από κοινού συνολικά 440 πακέτα τσιγάρα και 500 συσκευασίες καπνού, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Τα παραπάνω καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα σταλούν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.