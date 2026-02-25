Στις 6 Μαρτίου 2026 προσδιορίστηκε η δίκη του 72χρονου μάνατζερ καλλιτεχνών, που συνελήφθη μετά από καταδίωξη. Με την αναβολή της εκδίκασης από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος.
Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν οι αστυνομικοί που καταδίωξαν τον 72χρονο όταν εκείνος δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, σε περιοχή της Κηφισιάς.
Ο μάνατζερ είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.
