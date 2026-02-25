Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κατασχέθηκαν τρία κιλά κοκαϊνης μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων στη Θεσσαλονίκη- Τρεις συλλήψεις

Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη κατέσχεσαν σχεδόν 3 κιλά κοκαΐνης και συνέλαβαν τρία άτομα αλβανικής καταγωγής. Η ουσία βρέθηκε σε φούρνο μικροκυμάτων

Κατασχέθηκαν τρία κιλά κοκαΐνης σε φούρνο μικροκυμάτων στη Θεσσαλονίκη

Σχεδόν 3 κιλά κοκαΐνης κατάσχεσαν στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συλλαμβάνοντας τρία άτομα, αλβανικής καταγωγής.

Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται δύο ακόμη άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί.

Η ναρκωτική ουσία ήταν κρυμμένη σε φούρνο μικροκυμάτων και περιλαμβανόταν σε εμπόρευμα που προερχόταν από τη Γερμανία.

Σε έρευνες που ακολούθησαν σε σπίτια βρέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης, ένα αεροβόλο όπλο, ζυγαριές ακριβείας κ.ά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τους απήγγειλε κατηγορία για εμπορία ναρκωτικών. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και παραμένουν υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Κοκαΐνη σύλληψη Ναρκωτικά Αστυνομία έγκλημα Ελληνική Αστυνομία οργανωμένο έγκλημα Βόρεια Ελλάδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark