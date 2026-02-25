Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τον Οκτώβριο του 2020, ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο γραφείο του πρώην πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη, προκαλώντας καταστροφές και διαπομπεύοντάς τον με ταμπέλα υπέρ των καταλήψεων.

Η εισβολή συνέβη ενώ βρισκόταν με τον τότε αντιπρύτανη, με τους δράστες να σπάνε αντικείμενα και να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ιδιαίτερη ένταση και μένος σε μία γυναίκα της ομάδας, χαρακτηρίζοντάς την ως υψηλή με καστανά μαλλιά, που ξεχώριζε για τη βίαιη συμπεριφορά της.

Τις σκηνές αγριότητας που βίωσε, τον Οκτώβριο του 2020, όταν εισέβαλε στο γραφείο του στην ΑΣΟΕE ομάδα κουκουλοφόρων που σπάζοντας αντικείμενα, τον διαπόμπευσε κρεμώντας ταμπέλα υπέρ των καταλήψεων στον λαιμό του, περιέγραψε ο πρώην πρύτανης του πανεπιστημίου Δημήτρης Μπουραντώνης στη δίκη τριών κατηγορουμένων ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Ο πανεπιστημιακός περιέγραψε όσα έγιναν κατά την εισβολή των κουκουλοφόρων στο γραφείο του στις 29 Οκτωβρίου 2020, στον πρώτο όροφο του κτηρίου, όπου βρισκόταν με τον τότε αντιπρύτανη: «Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και μπήκε μια ομάδα οκτώ ή εννέα ατόμων...'Αρχισαν να σπάνε αντικείμενα, βιτρίνες, ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Αιφνιδιάστηκα» ανέφερε ο κ. Μπουραντώνης.

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, οι περισσότεροι από τους εισβολείς φορούσαν κουκούλες και όσοι δεν φορούσαν, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και έτσι δεν μπορούσε να αντιληφθεί ποιοι ήταν. Είπε ωστόσο ότι ανάμεσα στην ομάδα ήταν «μία ψηλή κοπέλα με καστανά μαλλιά που μου έκανε εντύπωση κυρίως για το μένος με το οποίο έσπαγε πράγματα».

Ο κ. Μπουραντώνης συνέχισε λέγοντας: «Με έπιασαν από τον λαιμό και μου έβαλαν τα χέρια πίσω. Πρέπει να ήταν τρεις άνδρες. Μου απηύθυναν απειλές να μην κινηθώ γιατί θα πάθω τα χειρότερα. Στη συνέχεια μου κρέμασαν μία ταμπέλα, με αναφορά στις καταλήψεις. Την έβαλαν μετά βίας την ταμπέλα. Ήταν μια σκηνή αγριότητας», είπε στο δικαστήριο.

Ένας από τους δράστες, όπως κατέθεσε ο πρώην πρύτανης, τον φωτογράφισε με φωτογραφική μηχανή και εν συνεχεία η ομάδα αποχώρησε. «Είναι στιγμές που ζεις ένα σοκ και δεν μπορείς να επεξεργαστείς τι συμβαίνει» ανέφερε περιγράφοντας τον χώρο αφού έφυγαν οι δράστες της αποτρόπαιας πράξης ως «βομβαρδισμένο».

Περιέγραψε επίσης πως ήταν τόσο σοκαρισμένος από τη σκληρότητα που μόλις είχε βιώσει που «Το μόνο που έκανα ήταν να ρωτήσω αν είναι καλά η γραμματέας και μετά πήγα στην αίθουσα της Συγκλήτου και έμεινα εκεί για πολλή ώρα».

Όπως είπε ο κ. Μπουραντώνης μετά από το περιστατικό υπήρχε στο ίδρυμα ανησυχία και αίσθημα ανασφάλειας: «Ήταν μια τρομακτική επίθεση».

Εξεταζόμενος από την έδρα ο πρώην πρύτανης είπε πως στον χώρο υπήρχε φύλαξη πλην όμως δεν γινόταν έλεγχος εισόδου και εξόδου προσώπων. Είπε επίσης, πως από την πλευρά τού ιδρύματος δεν έγιναν ενέργειες για τον εντοπισμό της ομάδας.

Η κατάθεση του κ. Μπουραντώνη θα συνεχιστεί στις 23 Μαρτίου.

Να σημειωθεί ότι αρχικά ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκαν οκτώ κατηγορούμενοι για κακουργηματικές πράξεις. Στην πορεία με το πέρας της ανάκρισης, πέντε από αυτούς απαλλάχθηκαν με βούλευμα ενώ οι άλλοι τρεις παραπέμφθηκαν για πλημμεληματικές κατηγορίες που αφορούν, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, από κοινού κ.ά.

