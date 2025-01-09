Η Ελλάδα αποχαιρέτισε σήμερα τον Κώστα Σημίτη, ο οποίος ετάφη με τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού, δίπλα στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου, στο Α' Νεκροταφείο.

Από τη στιγμή της άφιξης της σορού του εκλιπόντος πρώην πρωθυπουργού στη Μητρόπολη Αθηνών, στεκόταν «φρουρός» δίπλα στο φέρετρο και την οικογένεια ένας άνδρας. Ήταν ο Θανάσης Φιλιππόπουλος, ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Κώστα Σημίτη, ως επικεφαλής της προσωπικής του ασφάλειας, από τα χρόνια της πρωθυπουργίας μέχρι και τον θάνατο του.

Σκυφτός, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο με τον οποίο στην πορεία είχε γίνει οικογένεια, ο κος Φιλλιπόπουλος, δεν έφυγε λεπτό από το «πόστο» του.

Μετά τον ξαφνικό θάνατο του Κώστα Σημίτη την περασμένη Κυριακή, ο κ. Φιλιππόπουλος έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο με τον οποίο στην πορεία είχε γίνει οικογένεια.

«Αυτό το ταξίδι επέλεξες να φύγεις χωρίς να με ρωτήσεις, χωρίς να το έχεις προγραμματίσει, δεν το είχες κάνει ποτέ. Έτσι ξαφνικά… Δεν είπες ούτε γεια… Το απέραντο σύμπαν σε αγκαλιάζει, την απόφασή σου αυτή, εγώ είμαι πολύ μικρός να την κρίνω… Σ’ ευχαριστώ ΠΡΟΕΔΡΕ μου! ΑΘΑΝΑΤΟΣ 05/01/2025…», έγραψε ο επί χρόνια προσωπικός φρουρός του εκλιπόντος πρώην πρωθυπουργός.





Πηγή: skai.gr

