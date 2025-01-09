Ανακοίνωση εξέδωσε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για τις πειθαρχικές ποινές σε βάρος αστυνομικών στην υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού 28χρονης έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Δ. 120/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη ενώ δεν μπορεί να ανασταλεί από την ποινική ή άλλη δίκη.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι μηχανισμοί διερεύνησης σε ποινικό και πειθαρχικό επίπεδο, με σκοπό την εξέταση και τον τυχόν καταλογισμό ευθυνών σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών.

Ειδικότερα, σε ποινικό επίπεδο, διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκαταρκτική εξέταση, η οποία ανατέθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Μετά τις απαραίτητες ενέργειες η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία στις 6 Δεκεμβρίου 2024, όπου εκκρεμεί η διερεύνηση της τέλεσης ποινικών αδικημάτων από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

Παράλληλα, με την Ε.Δ.Ε. που είχε εξ’ αρχής διαταχθεί, μετά και τη γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη, οι αστυνομικοί παραπέμφθηκαν στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αξιωματικών Αθηνών, με το ερώτημα επιβολής της ποινής της απόταξης.

Το αρμόδιο πειθαρχικό δικαστήριο σε πρώτο βαθμό επέβαλε, κατά την ανεξάρτητη κρίση του, για αμιγώς πειθαρχικά παραπτώματα ποινές αργίας με απόλυση σε τρεις αστυνομικούς και ποινή προστίμου σε έναν αστυνομικό, ενώ κατά την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ως προς τους τρεις αστυνομικούς επιβλήθηκαν εκ νέου ποινές αργίας με απόλυση μεγαλύτερης διάρκειας.

Επισημαίνεται ότι, η επόπτρια και ο σκοπός του αστυνομικού καταστήματος δεν υπηρετούν πλέον στην Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα η πρώτη λόγω αποστρατείας και ο δεύτερος λόγω απόταξης για προγενέστερο παράπτωμα.

Μάλιστα, η ανωτέρω απόφαση του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού δικαστηρίου, για πρώτη φορά με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, θα διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να ασκηθούν τα κατά το Νόμο προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Σημειώνεται ότι, τα Πειθαρχικά Συμβούλια λειτουργούν και λαμβάνουν αποφάσεις ανεξάρτητα όπως συμβαίνει και με τα ποινικά δικαστήρια, ενώ σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, που επισύρει ποινή απόταξης ή αργίας με απόλυση, επαναλαμβάνεται η πειθαρχική δίκη για τυχόν επιβολή των ποινών αυτών.

Πηγή: skai.gr

