Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», καθώς έπεσε ασανσέρ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το ασανσέρ έκανε «βουτιά» από τον 2ο όροφο και μέσα σε αυτό, την ώρα του ατυχήματος, βρίσκονταν 2 άτομα πληρώματος ιδιωτικού ασθενοφόρο, ένας ασθενής και ένας συνοδός.

Οι τραυματίες βρίσκονται υπό παρακολούθηση και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο Κοργιαλένειο Μπενάκειο.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, δέχθηκε κλήση για ένα εγκλωβισμένο άτομο σε ανελκυστήρα του νοσοκομείου και λίγο αργότερα, ειδοποιήθηκε να μην παρέμβει καθότι το άτομο είχε ήδη απεγκλωβιστεί, ωστόσο στο σημείο μετέβη ένα όχημα.

Με αφορμή το περιστατικό, το νοσοκομείο «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο» εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επισημαίνει ότι διατάχθηκε ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Ειδικότερα το νοσοκομείο αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

Στον ανελκυστήρα βρίσκονταν τέσσερα άτομα, ένας ασθενής, ο οποίος είχε λάβει εξιτήριο και η συνοδός του, μαζί με δύο διασώστες ιδιωτικού ασθενοφόρου.

Οι ασθενείς εξετάσθηκαν από το Ιατρικό προσωπικό, το οποίο διαπίστωσε ότι φέρουν ελάσσονες κακώσεις και βρίσκονται υπό παρακολούθηση.

Ο εν λόγω ανελκυστήρας τηρούσε όλους του κανόνες ασφαλείας. Οι τελευταίες δύο συντηρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 02 & 19-12-2024 και η σύμβαση συντήρησης των ανελκυστήρων είναι σε ισχύ.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την 1η Υ.ΠΕ.

Τι λέει μάρτυρας για το περιστατικό

Μάρτυρας αναφέρθηκε στο γεγονός λέγοντας ότι έσπασε το συρματόσχοινο του αντίβαρου από τον 2ο όροφο ή τον 3ο με αποτέλεσμα το ασανσέρ να καταλήξει στο υπόγειο. Όπως λέει αμέσως μαζεύτηκαν φορεία στο σημείο.



Γεωργιάδης: Ο ανελκυστήρας τηρούσε όλους τους κανόνες ασφαλείας

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγεία, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο ανελκυστήρας τηρούσε όλους τους κανόνες ασφαλείας.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε μάλιστα ότι οι τελευταίες δύο συντηρήσεις είχαν πραγματοποιηθεί στις 02 & 19-12-2024.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Σήμερα, στο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. συνέβη ατύχημα σε ανελκυστήρα, όπου βρίσκονταν τέσσερα άτομα: ένας ασθενής, ο οποίος έλαβε εξιτήριο, με τη συνοδό του και δύο μέλη πληρώματος ιδιωτικού ασθενοφόρου. Οι επιβαίνοντες εξετάσθηκαν από το ιατρικό προσωπικό, το οποίο διαπίστωσε ότι φέρουν ελάσσονες κακώσεις και θα βρίσκονται υπό παρακολούθηση για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους.

Ο εν λόγω ανελκυστήρας τηρούσε όλους τους κανόνες ασφαλείας και οι τελευταίες δύο συντηρήσεις είχαν πραγματοποιηθεί στις 02 & 19-12-2024. Για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος διατάχθηκε ´Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Λυπούμαστε ιδιαίτερα για την ταλαιπωρία αυτών που είχαν την ατυχία να βρίσκονται στον ανελκυστήρα και διαβεβαιώνουμε ότι τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφάλεια των εργαζομένων, των ασθενών και των συνοδών τους.

