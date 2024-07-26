Κέρκυρα: Ο δήμαρχος το αρνείται, το νησί εκπέμπει SOS για τα σκουπίδια

Του Αντώνη Κρητικού

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων μέσω του Αντιδήμαρχου Σπύρου Χαλικιόπουλου διευκρινίζει ότι: τα προσωρινά ζητήματα στη συλλογή απορριμμάτων που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιοχές τις τελευταίες εβδομάδες, οφείλονται κυρίως σε έλλειψη προσωπικού, μετά τη λήξη των συμβάσεων πολλών υπαλλήλων που είχαν προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο παρελθόν.

«Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσληψη νέου προσωπικού έχει πλέον ολοκληρωθεί με επιτυχία και έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση και τον έλεγχο του προβλήματος. Ως αποτέλεσμα, η κατάσταση έχει ήδη παρουσιάσει σημαντική βελτίωση και αναμένουμε ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων θα επιστρέψει στο κανονικό εντός των επόμενων ημερών.»

Μια κανονικότητα που σύμφωνα με φωτογραφίες που αναρτούν οι ίδιοι οι κάτοικοι του νησιού στα social media δεν έχει έρθει και μάλλον θα αργήσει να έρθει. Σκουπίδια παντού, κάδοι υπερχειλίζουν και η δημόσια υγεία των τουριστών και των κατοίκων απειλείται από τις οσμές και τα μικρόβια.

Ο ΣΚΑΪ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον δήμο κεντρικής Κέρκυρας και εισέπραξε την οργή του δημάρχου την υποβίβαση του ρεπορτάζ και την πληροφορία πως τα απορριμματοφόρα εκτελούν καθημερινά 4 δρομολόγια. Είναι όμως αρκετά; Οι φωτογραφίες που τραβούν οι πολίτες της Κέρκυρας αποτυπώνουν την πραγματικότητα.

Πηγή: skai.gr

