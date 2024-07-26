Μετρό: Προσωρινά μέχρι Χαλάνδρι τα δρομολόγια της γραμμής 3

Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής 3 του Μετρό, καθώς νωρίτερα είχε προκληθεί τεχνική βλάβη σε συρμό στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας. Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα δρομολόγια διεξάγονταν προσωρινά στο τμήμα Χαλάνδρι - Δημοτικό Θέατρο.

Λόγω της βλάβης -σε συρμό που είχε σταματήσει στην αποβάθρα- εκλύθηκε καπνός.

Οι επιβάτες εκκένωσαν το συρμό με ασφάλεια.

