Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια σε ολόκληρη τη γραμμή 3 του Μετρό

Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα 

UPDATE: 09:22
Μετρό: Προσωρινά μέχρι Χαλάνδρι τα δρομολόγια της γραμμής 3

Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής 3 του Μετρό, καθώς νωρίτερα είχε προκληθεί τεχνική βλάβη σε συρμό στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας. Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Τα δρομολόγια διεξάγονταν προσωρινά στο τμήμα Χαλάνδρι - Δημοτικό Θέατρο.

Λόγω της βλάβης -σε συρμό που είχε σταματήσει στην αποβάθρα-  εκλύθηκε καπνός.

Οι επιβάτες εκκένωσαν το συρμό με ασφάλεια. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μετρό Χαλάνδρι Δημοτικό Θέατρο
