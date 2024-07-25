Παρά τις εκκλήσεις των Αρχών της Σκιάθου και τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους με τους οποίους μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι, τουρίστες, αλλά και ντόπιοι, εξακολουθούν να καταγράφουν από απόσταση αναπνοής τα αεροπλάνα να απογειώνονται από το αεροδρόμιο.

Σε νέο βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης , τουρίστες φαίνονται να στέκονται δίπλα στον διάδρομο του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης ενός Boeing και ακούγονται να κραυγάζουν καθώς ο αέρας που βγαίνει από τις τουρμπίνες τους «σπρώχνει» στην απέναντι πλευρά.

Crazy jet blast from a 737 at Skiathos!



📹: Mr957 pic.twitter.com/1EtxYPyX3K — Aviation (@webflite) July 24, 2024

