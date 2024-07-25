Λογαριασμός
Σκιάθος: Βίντεο από απογείωση αεροπλάνου με τουρίστες να «εκτινάσσονται» από το σημείο

Σε νέο βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης , τουρίστες φαίνονται να στέκονται δίπλα στον διάδρομο του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης ενός Boeing 

Σκιάθος

Παρά τις εκκλήσεις των Αρχών της Σκιάθου και τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους με τους οποίους μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι, τουρίστες, αλλά και ντόπιοι, εξακολουθούν να καταγράφουν από απόσταση αναπνοής τα αεροπλάνα να απογειώνονται από το αεροδρόμιο.

Σε νέο βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης , τουρίστες φαίνονται να στέκονται δίπλα στον διάδρομο του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης ενός Boeing και ακούγονται να κραυγάζουν καθώς ο αέρας που βγαίνει από τις τουρμπίνες τους «σπρώχνει» στην απέναντι πλευρά.

TAGS: Σκιάθος αεροπλάνο βίντεο
